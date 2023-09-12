Парасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ларионов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Андрей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Ларионов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Никита Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ларионов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Ларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Ларионов
Работа или профессия
Неизвестно
зворыкина
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно