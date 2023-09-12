Парасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ларионов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Андрей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Ларионов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Никита Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ларионов

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Ларионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Ларионов

Работа или профессия
Неизвестно
зворыкина
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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