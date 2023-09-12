Андрей Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Ларион Максимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Андреев
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1820
Сын: Андрей Андреев
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Никита Андреевич
Мать ребёнка: Парасковья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Матрена Андреевна
Мать ребёнка: Парасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья
Работа или профессия
Неизвестно
зворыкиной
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно