Андрей Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1790 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Ларион Максимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Андреев

Мать ребёнка: Парасковья

Рождение ребёнка
1820

Сын: Андрей Андреев

Мать ребёнка: Парасковья

Рождение ребёнка
1827

Сын: Никита Андреевич

Мать ребёнка: Парасковья

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Матрена Андреевна

Мать ребёнка: Парасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья

Работа или профессия
Неизвестно
зворыкиной
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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