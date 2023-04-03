Анна Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Митрофанова

Анна Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Василий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Артемьев

Голышева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1864

Сын: Николай Яковлев

Отец ребёнка: Яков Артемьев

Голышева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1867

Сын: Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Артемьев

Голышева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1872

Сын: Владимир Яковлев

Отец ребёнка: Яков Артемьев

Голышева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1875

Сын: Александр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Артемьев

Голышева Новинка, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно