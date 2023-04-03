Анна Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Василий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Артемьев
Рождение ребёнка
1864
Сын: Николай Яковлев
Отец ребёнка: Яков Артемьев
Рождение ребёнка
1867
Сын: Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Артемьев
Рождение ребёнка
1872
Сын: Владимир Яковлев
Отец ребёнка: Яков Артемьев
Рождение ребёнка
1875
Сын: Александр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Артемьев
Смерть
Неизвестно