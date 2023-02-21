Абрашин Дамиан Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.
Отец: Абрашин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1884 ст.
Рождение ребёнка
11.11.1889 ст.
Дочь: Русанова Екатерина Домиановна
Мать ребёнка: Абрашина Марина Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно