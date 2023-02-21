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Абрашин Дамиан Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.

Отец: Абрашин Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1884 ст.

Жена: Абрашина Марина Николаевна

Рождение ребёнка
11.11.1889 ст.

Дочь: Русанова Екатерина Домиановна

Мать ребёнка: Абрашина Марина Николаевна

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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