Абрашина (Левкина) Марина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрашина (Левкина) Марина Николаевна

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Место рождения

д. Путобяки, Орловская область

Дата рождения

1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.

Отец: Левкин Николай

Мать: не указана

д. Путобяки, Орловская область
Бракосочетание
25.01.1884 ст.

Муж: Абрашин Дамиан Михайлович

Рождение ребёнка
11.11.1889 ст.

Дочь: Русанова Екатерина Домиановна

Отец ребёнка: Абрашин Дамиан Михайлович

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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