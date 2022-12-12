Абрашина (Левкина) Марина Николаевна
Место рожденияд. Путобяки, Орловская область
Дата рождения1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866 ст.
Отец: Левкин Николай
Мать: не указана
д. Путобяки, Орловская область
Бракосочетание
25.01.1884 ст.
Рождение ребёнка
11.11.1889 ст.
Дочь: Русанова Екатерина Домиановна
Отец ребёнка: Абрашин Дамиан Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно