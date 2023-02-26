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Михаил Тарасов

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Место рождения

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1769

Дата смерти

11.03.1824

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Тарас

Мать: ?

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1793

Жена: Елена Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
11.04.1795

Жена: Параскева ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1796

Дочь: Агафия Михайлова

Мать ребёнка: Параскева ст

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1801

Сын: Сафроний Михайлов

Мать ребёнка: Параскева ст

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1803

Дочь: Агрипина Михайлова

Мать ребёнка: Параскева ст

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1806

Дочь: Ксения Михайлова

Мать ребёнка: Параскева ст

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Яковлева

Смерть
11.03.1824
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
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