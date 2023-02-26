Михаил Тарасов
Место рожденияд.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1769
Дата смерти11.03.1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
29.10.1793
Жена: Елена Гаврилова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
11.04.1795
Жена: Параскева ст
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1796
Дочь: Агафия Михайлова
Мать ребёнка: Параскева ст
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1801
Сын: Сафроний Михайлов
Мать ребёнка: Параскева ст
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1803
Дочь: Агрипина Михайлова
Мать ребёнка: Параскева ст
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1806
Дочь: Ксения Михайлова
Мать ребёнка: Параскева ст
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Яковлева
Смерть
11.03.1824
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд