Чикота Нина Владимировна
Место рождения
Дата рождения17.03.1930
Дата смерти02.06.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1952
Сын: Чикота Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Чикота Василий Максимович
Рождение ребёнка
27.02.1957
Сын: Чикота Александр Васильевич
Отец ребёнка: Чикота Василий Максимович
Смерть
02.06.2013