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Чикота Нина Владимировна

Место рождения

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

17.03.1930

Дата смерти

02.06.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
17.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.12.1952

Сын: Чикота Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Чикота Василий Максимович

Алтай, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.02.1957

Сын: Чикота Александр Васильевич

Отец ребёнка: Чикота Василий Максимович

Смерть
02.06.2013