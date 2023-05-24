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Чикота Александр Васильевич
Чикота Александр Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.02.1957
Пол
Мужской
Отец
Чикота Василий Максимович
1930 г.р.
Мать
Чикота Нина Владимировна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
27.02.1957
Отец:
Чикота Василий Максимович
Мать:
Чикота Нина Владимировна
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