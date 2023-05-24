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Чикота Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1957

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
27.02.1957

Отец: Чикота Василий Максимович

Мать: Чикота Нина Владимировна