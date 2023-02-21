Ширинкин Антоний Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширинкин Антоний Андреев

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Место рождения

деревня Окуловка, Оханский район, Пермский край

Дата рождения

09.02.1867 ст.

Дата смерти

28.04.1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Окуловка, Оханский район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.11.1908 ст.

Сын: Ширинкин Игорь Антонович

Мать ребёнка: Ширинкина Евдокия Григориева

деревня Окуловка, Оханский район, Пермский край
Смерть
28.04.1921
деревня Окуловка, Оханский район, Пермский край
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