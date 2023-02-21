Ширинкина Евдокия Григориева
Место рождениядеревня Окуловка, Оханский район, Пермский край
Дата рождения03.08.1869 ст.
Дата смерти11.10.1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1869 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Окуловка, Оханский район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.11.1908 ст.
Отец ребёнка: Ширинкин Антоний Андреев
деревня Окуловка, Оханский район, Пермский край
Смерть
11.10.1929
деревня Окуловка, Оханский район, Пермский край