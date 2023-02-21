Ширинкина Евдокия Григориева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширинкина Евдокия Григориева

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Место рождения

деревня Окуловка, Оханский район, Пермский край

Дата рождения

03.08.1869 ст.

Дата смерти

11.10.1929

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Окуловка, Оханский район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.11.1908 ст.

Сын: Ширинкин Игорь Антонович

Отец ребёнка: Ширинкин Антоний Андреев

деревня Окуловка, Оханский район, Пермский край
Смерть
11.10.1929
деревня Окуловка, Оханский район, Пермский край
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