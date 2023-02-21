Дижевская (Ивахненко) Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Ивахненко Григорий
Мать: Ивахненко Оксана
Рождение ребёнка
16.01.1939
Дочь: Назарова Апполинария Алексеевна
Отец ребёнка: Дижевский Алексей Макарович
Ольховатка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Малые Базы, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область