Дижевская (Ивахненко) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дижевская (Ивахненко) Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ивахненко Григорий

Мать: Ивахненко Оксана

Рождение ребёнка
16.01.1939

Дочь: Назарова Апполинария Алексеевна

Отец ребёнка: Дижевский Алексей Макарович

Ольховатка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Малые Базы, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
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