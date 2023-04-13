Корчагина (Калмыкова) Ирина Рудольфовна
Место рожденияг. Сумгаит, Азербайджан
Дата рождения31.01.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.01.1965
г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
06.10.1985
Дочь: Корчагина Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Корчагин Павел Васильевич
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1987
Дочь: Корчагина Анна Павловна
Отец ребёнка: Корчагин Павел Васильевич
Большая Елань, Пензенский муниципальный район, Пензенская область