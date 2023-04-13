Корчагина (Калмыкова) Ирина Рудольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагина (Калмыкова) Ирина Рудольфовна

Место рождения

г. Сумгаит, Азербайджан

Дата рождения

31.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
31.01.1965

Отец: Калмыков Рудольф Афанасьевич

Мать: Калмыкова Валентина Петровна

г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
06.10.1985

Дочь: Корчагина Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Корчагин Павел Васильевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1987

Дочь: Корчагина Анна Павловна

Отец ребёнка: Корчагин Павел Васильевич

Большая Елань, Пензенский муниципальный район, Пензенская область