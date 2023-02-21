(Голубева) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голубева) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

После 1919

Пол

Женский

Отец

До 1868 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Голубев Алексей

Мать: не указана

Смерть
После 1919
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