Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Голубева) Александра Алексеевна
(Голубева) Александра Алексеевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1896
Дата смерти
После 1919
Пол
Женский
Отец
Голубев Алексей
До 1868 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
OZ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец:
Голубев Алексей
Мать: не указана
Смерть
После 1919
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия