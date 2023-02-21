Тюрина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1708 и 1718 ст.
Дата смертиМежду 1783 и 1793 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1708 и 1718 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.
Сын: Тюрин Осип Данилович
Отец ребёнка: Тюрин Данила
Большая Кавендра, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Между 1783 и 1793 ст.