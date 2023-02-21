Тюрина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1708 и 1718 ст.

Дата смерти

Между 1783 и 1793 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1750 г.р.

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1708 и 1718 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1750 ст.

Сын: Тюрин Осип Данилович

Отец ребёнка: Тюрин Данила

Большая Кавендра, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Между 1783 и 1793 ст.
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