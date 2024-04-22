Шишкина (Лепп) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения01.01.1957
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957
Отец: Лепп Петр Яковлевич
Мать: Демахина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
02.04.1986
Сын: Шишкин Петр Александрович
Отец ребёнка: Шишкин Александр Павлович
Рождение ребёнка
30.05.1987
Дочь: Исламкина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Шишкин Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно