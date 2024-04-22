Шишкина (Лепп) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина (Лепп) Мария Петровна

Место рождения

Шильда, Адамовский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

01.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957

Отец: Лепп Петр Яковлевич

Мать: Демахина Анна Семеновна

Шильда, Адамовский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.04.1986

Сын: Шишкин Петр Александрович

Отец ребёнка: Шишкин Александр Павлович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.05.1987

Дочь: Исламкина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Шишкин Александр Павлович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишкин Александр Павлович

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