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Маккавеев Николай Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Около 1953

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Маккавеев Иосиф Михайлович

Мать: не указана

Военная награда
04.12.1941
Главоборонстрой НКВД СССР Строительство № 13 Северо-Западного фронта,
Военсовет СЗФ приказ № 0951, Медаль "За боевые заслуги", ЦАМО РФ,Ф - 33-682524-113,запись № 10434077
Работа или профессия
Около ?.12.1941
Северо-Западный фронт, Главоборонстрой НКВД СССР
Главный инженер строительства № 13.
Рождение ребёнка
25.09.1942

Сын: Маккавеев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Маккавеева Вера Владимировна

Военная награда
15.09.1943
Указ ПВС СССР № 214/358 "За строительство железной дороги на Волге" ,дело № 605/319.
Орден "Красной звезды", ГАРФ , Ф - Р7523-4-194.
Работа или профессия
Около ?.09.1943
Строительство железных дорог на Волге
Начальник экспедиции
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маккавеева Вера Владимировна

Смерть
Около 1953
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Серафимовское кладбище
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