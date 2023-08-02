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Маккавеев Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1942

Дата смерти

13.05.1992

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Около 1922 г.р.

Жена

1943 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1942

Отец: Маккавеев Николай Иосифович

Мать: Маккавеева Вера Владимировна

Рождение ребёнка
20.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маккавеева Валентина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маккавеева Валентина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маккавеева Валентина Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
13.05.1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Серафимовское кладбище
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