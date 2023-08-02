Маккавеев Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1942
Дата смерти13.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1942
Рождение ребёнка
20.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маккавеева Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
23.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маккавеева Валентина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1992
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Серафимовское кладбище