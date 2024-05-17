Макшанцева (Федяшина) Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макшанцев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
22.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макшанцев Михаил Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1948
Дочь: (Макшанцева) Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Макшанцев Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно