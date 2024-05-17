Макшанцева (Федяшина) Анна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Макшанцева (Федяшина) Анна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макшанцев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
23.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макшанцев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
22.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макшанцев Михаил Петрович

Рождение ребёнка
20.06.1948

Дочь: (Макшанцева) Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Макшанцев Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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