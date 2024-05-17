Макшанцев Михаил Петрович 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макшанцев Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1879 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Макшанцев Петр Гаврилович

Мать: Макшанцева (Морозова) Александра Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макшанцева (Федяшина) Анна

Рождение ребёнка
23.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макшанцева (Федяшина) Анна

Рождение ребёнка
22.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макшанцева (Федяшина) Анна

Рождение ребёнка
20.06.1948

Дочь: (Макшанцева) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Макшанцева (Федяшина) Анна

Смерть
Неизвестно

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