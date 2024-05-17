Макшанцев Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макшанцева (Федяшина) Анна
Рождение ребёнка
22.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макшанцева (Федяшина) Анна
Рождение ребёнка
20.06.1948
Дочь: (Макшанцева) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Макшанцева (Федяшина) Анна
Смерть
Неизвестно