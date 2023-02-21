Кисилёв Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кисилёва Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кисилёва Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Кисилёва Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Кисилёва Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Кисилёва Евдокия
Смерть
Неизвестно