Кисилёва (Червякова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кисилёв Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кисилёв Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Яковлевна
Отец ребёнка: Кисилёв Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Кисилёв Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Кисилёв Яков
Смерть
Неизвестно