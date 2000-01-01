Кисилёва (Червякова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисилёва (Червякова) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кисилёв Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисилёв Виктор Яковлевич

Отец ребёнка: Кисилёв Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Яковлевна

Отец ребёнка: Кисилёв Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Кисилёв Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Кисилёв Яков

Смерть
Неизвестно
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