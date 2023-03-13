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Басалаевъ Иванъ
Басалаевъ Иванъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.06.1837
Пол
Мужской
Отец
Басалаевъ Аристархъ Елистратъ
1814 г.р.
Мать
Басалаева (Фомина) Софья
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1837
Отец:
Басалаевъ Аристархъ Елистратъ
Мать:
Басалаева Софья
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