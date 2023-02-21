(Широкова) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Широкова) Анна Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фёдоров Валентин Петрович

Отец ребёнка: Фёдоров Петр Александрович

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Алевтина Пантилеймоновна

Отец ребёнка: Фёдоров Пантилеймон Александрович

Большие Лызи 2-е, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Пантилеймон Александрович

Смерть
Неизвестно
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