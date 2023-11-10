Гаврюшина (Жаринова) Ирина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврюшина (Жаринова) Ирина Егорова

Место рождения

Львово, Тульская область, Россия

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Гаврюшин Григорий Егоров

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение
1828

Отец: Жаринов Егор Ильин

Мать: Жаринова Прасковья Максимова

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
13.11.1850

Сын: Гаврюшин Платон Григориев

Отец ребёнка: Гаврюшин Григорий Егоров

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.07.1853

Дочь: Евгения Григориева

Отец ребёнка: Гаврюшин Григорий Егоров

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.09.1856

Дочь: Мельникова Параскева Григориева

Отец ребёнка: Гаврюшин Григорий Егоров

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1861

Дочь: Мария Григориева

Отец ребёнка: Гаврюшин Григорий Егоров

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.07.1865

Дочь: Евдокия Григориева

Отец ребёнка: Гаврюшин Григорий Егоров

Ковалевка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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