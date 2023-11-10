Гаврюшина (Жаринова) Ирина Егорова
Место рожденияЛьвово, Тульская область, Россия
Дата рождения1828
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Гаврюшин Григорий Егоров
Рождение
1828
Отец: Жаринов Егор Ильин
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
13.11.1850
Сын: Гаврюшин Платон Григориев
Отец ребёнка: Гаврюшин Григорий Егоров
Рождение ребёнка
04.07.1853
Дочь: Евгения Григориева
Отец ребёнка: Гаврюшин Григорий Егоров
Рождение ребёнка
28.09.1856
Дочь: Мельникова Параскева Григориева
Отец ребёнка: Гаврюшин Григорий Егоров
Рождение ребёнка
27.07.1861
Дочь: Мария Григориева
Отец ребёнка: Гаврюшин Григорий Егоров
Рождение ребёнка
01.07.1865
Дочь: Евдокия Григориева
Отец ребёнка: Гаврюшин Григорий Егоров