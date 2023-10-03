Жаринова (Жаринова) Прасковья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаринова (Жаринова) Прасковья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Жаринов Александр Егоров

Отец ребёнка: Жаринов Егор Ильин

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гаврюшина Ирина Егорова

Отец ребёнка: Жаринов Егор Ильин

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1833

Сын: Жаринов Григорий Егоров

Отец ребёнка: Жаринов Егор Ильин

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1835

Сын: Жаринов Илья Егоров

Отец ребёнка: Жаринов Егор Ильин

Львово, Тульская область, Россия
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