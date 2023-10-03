Жаринова (Жаринова) Прасковья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Жаринов Егор Ильин
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гаврюшина Ирина Егорова
Отец ребёнка: Жаринов Егор Ильин
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Жаринов Егор Ильин
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1835
Сын: Жаринов Илья Егоров
Отец ребёнка: Жаринов Егор Ильин
Львово, Тульская область, Россия