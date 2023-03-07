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Анастасия Фёдорова

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Фёдор Корнилиев

Мать: Фёкла Гаврилова

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1907

Муж: Евдоким Антонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1907

Дочь: Анна Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Антонов

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1909

Дочь: Анастасия Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Антонов

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1913

Сын: Александр Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Антонов

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1914

Сын: Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Антонов

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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