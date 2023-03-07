Анастасия Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Фёдор Корнилиев
Мать: Фёкла Гаврилова
Бракосочетание
05.02.1907
Муж: Евдоким Антонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1907
Дочь: Анна Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Антонов
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1909
Дочь: Анастасия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Антонов
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.06.1913
Сын: Александр Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Антонов
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.06.1914
Сын: Иван Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Антонов
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно