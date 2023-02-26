Гурцова Анастасия Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1806
Сын: Илларион Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Михайлов
Рождение ребёнка
11.03.1808
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Гурцов Михаил Фёдоров
Бракосочетание
20.07.1808
Муж: Филат (Филипп) Фомин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819
Сын: Фрол Филиппов
Отец ребёнка: Филат (Филипп) Фомин
Рождение ребёнка
11.02.1821
Сын: Алексей Филиппов
Отец ребёнка: Филат (Филипп) Фомин
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иоанн Филиппов
Отец ребёнка: Филат (Филипп) Фомин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно