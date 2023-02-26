Гурцова Анастасия Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурцова Анастасия Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1806

Сын: Илларион Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Михайлов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1808

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Гурцов Михаил Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.07.1808

Муж: Филат (Филипп) Фомин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1819

Сын: Фрол Филиппов

Отец ребёнка: Филат (Филипп) Фомин

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1821

Сын: Алексей Филиппов

Отец ребёнка: Филат (Филипп) Фомин

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Иоанн Филиппов

Отец ребёнка: Филат (Филипп) Фомин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурцов Михаил Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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