Колесникова (Данилина) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Данилина) Мария Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Данилов Иосиф Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1856

Муж: Колесников Федот Герасимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1857

Сын: Колесников Фома Федотович

Отец ребёнка: Колесников Федот Герасимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.01.1859

Дочь: Колесникова Домна Федотовна

Отец ребёнка: Колесников Федот Герасимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1861

Сын: Колесников Андрей Федотович

Отец ребёнка: Колесников Федот Герасимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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