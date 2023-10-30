Колесникова (Данилина) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Данилов Иосиф Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1856
Рождение ребёнка
04.07.1857
Сын: Колесников Фома Федотович
Отец ребёнка: Колесников Федот Герасимович
Рождение ребёнка
27.01.1859
Дочь: Колесникова Домна Федотовна
Отец ребёнка: Колесников Федот Герасимович
Рождение ребёнка
17.08.1861
Сын: Колесников Андрей Федотович
Отец ребёнка: Колесников Федот Герасимович
Смерть
Неизвестно