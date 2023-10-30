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Колесников Федот Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: Колесникова Анастасия Семеновна

Бракосочетание
23.04.1856

Жена: Колесникова Мария Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.07.1857

Сын: Колесников Фома Федотович

Мать ребёнка: Колесникова Мария Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.01.1859

Дочь: Колесникова Домна Федотовна

Мать ребёнка: Колесникова Мария Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1861

Сын: Колесников Андрей Федотович

Мать ребёнка: Колесникова Мария Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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