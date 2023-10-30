Колесников Федот Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Бракосочетание
23.04.1856
Рождение ребёнка
04.07.1857
Сын: Колесников Фома Федотович
Мать ребёнка: Колесникова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
27.01.1859
Дочь: Колесникова Домна Федотовна
Мать ребёнка: Колесникова Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
17.08.1861
Сын: Колесников Андрей Федотович
Мать ребёнка: Колесникова Мария Иосифовна
Смерть
Неизвестно