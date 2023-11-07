Варкалист Казимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варкалист Казимир

Место рождения

Латвия

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Латвия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варкалист Владислав Казимирович

Мать ребёнка: Мать Казимир Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варкалист Осип Казимирович

Мать ребёнка: Мать Казимир Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варкалист Казимир Казимирович

Мать ребёнка: Мать Казимир Казимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мать Казимир Казимирович

Латвия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варкалист Демьян Казимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Шалинское, Манский муниципальный район, Красноярский край
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