Варкалист Казимир
Место рожденияЛатвия
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Латвия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варкалист Владислав Казимирович
Мать ребёнка: Мать Казимир Казимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варкалист Осип Казимирович
Мать ребёнка: Мать Казимир Казимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варкалист Казимир Казимирович
Мать ребёнка: Мать Казимир Казимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мать Казимир Казимирович
Латвия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варкалист Демьян Казимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно