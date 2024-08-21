Лопаткин Василий Иванович
Место рожденияД. Клименцы, Шестаковский район, Кировская область
Дата рождения1910
Дата смерти24.10.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопаткина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабинцева (Лопаткина) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Лопаткина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Перминова (Лопаткина) Миля
Мать ребёнка: Лопаткина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Невиницина (Лопаткин) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Лопаткина Наталья Николаевна
Смерть
24.10.1942
Причина смерти: На войне