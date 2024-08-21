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Лопаткин Василий Иванович

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Место рождения

Д. Клименцы, Шестаковский район, Кировская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

24.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопаткина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабинцева (Лопаткина) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Лопаткина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Перминова (Лопаткина) Миля

Мать ребёнка: Лопаткина Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Невиницина (Лопаткин) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Лопаткина Наталья Николаевна

Смерть
24.10.1942
Причина смерти: На войне

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