Лопаткина Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабинцева (Лопаткина) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Лопаткин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопаткин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Перминова (Лопаткина) Миля
Отец ребёнка: Лопаткин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Невиницина (Лопаткин) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лопаткин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно