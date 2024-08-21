Лопаткина Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаткина Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабинцева (Лопаткина) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Лопаткин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопаткин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Перминова (Лопаткина) Миля

Отец ребёнка: Лопаткин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Невиницина (Лопаткин) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лопаткин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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