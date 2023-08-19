Петрик (Кошарная) Мария Онисимовна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Петрик Матвей Павлович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Петрик Матвей Павлович
Рождение ребёнка
04.07.1795 ст.
Дочь: Петрик Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Петрик Матвей Павлович
Рождение ребёнка
10.08.1801 ст.
Сын: Петрик Лаврентий Матвеевич
Отец ребёнка: Петрик Матвей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно