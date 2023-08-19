Петрик (Кошарная) Мария Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрик (Кошарная) Мария Онисимовна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Кошарый Онисим Петрович

Мать: Кошарная Дарья Григорьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Петрик Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Петрик Матвей Павлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Петрик Роман Матвеевич

Отец ребёнка: Петрик Матвей Павлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.07.1795 ст.

Дочь: Петрик Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Петрик Матвей Павлович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.08.1801 ст.

Сын: Петрик Лаврентий Матвеевич

Отец ребёнка: Петрик Матвей Павлович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрик Матвей Павлович

Смерть
Неизвестно
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