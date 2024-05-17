Петрик Роман Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрик Устина Романовна
Мать ребёнка: Петрик Соломонида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1817 ст.
Дочь: Петрик Евфимия Романовна
Мать ребёнка: Петрик Соломонида Петровна
Рождение ребёнка
11.07.1821 ст.
Дочь: Петрик Евфимия Романовна
Мать ребёнка: Петрик Соломонида Петровна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Петрик Соломонида Петровна
Смерть
1849