Петрик Роман Матвеевич 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрик Роман Матвеевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1790

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Петрик Матвей Павлович

Мать: Петрик (Кошарная) Мария Онисимовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрик Устина Романовна

Мать ребёнка: Петрик Соломонида Петровна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрик Соломонида Петровна

Рождение ребёнка
14.09.1817 ст.

Дочь: Петрик Евфимия Романовна

Мать ребёнка: Петрик Соломонида Петровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.07.1821 ст.

Дочь: Петрик Евфимия Романовна

Мать ребёнка: Петрик Соломонида Петровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Петрик Филимон Романович

Мать ребёнка: Петрик Соломонида Петровна

Криски, Чернігівська область
Смерть
1849
Криски, Чернігівська область

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