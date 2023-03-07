Баксанова (Хамдрина) Марфа Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанова (Хамдрина) Марфа Осиповна

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Место рождения

Троицк, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицк, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
с. Троицкое
Рождение ребёнка
1743

Сын: Баксанов Федор

Отец ребёнка: Баксанов Дмитрий

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1746

Сын: Баксанов Патрикей

Отец ребёнка: Баксанов Дмитрий

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1748

Сын: Баксанов Ермолай

Отец ребёнка: Баксанов Дмитрий

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Маремьяна

Отец ребёнка: Баксанов Дмитрий

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1751

Сын: Баксанов Трифон

Отец ребёнка: Баксанов Дмитрий

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Баксанов Дмитрий

Беляева, Осинский уезд, Пермская губерния
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баксанов Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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