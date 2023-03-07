Баксанова (Хамдрина) Марфа Осиповна
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Троицкое
Рождение ребёнка
1743
Сын: Баксанов Федор
Отец ребёнка: Баксанов Дмитрий
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1746
Сын: Баксанов Патрикей
Отец ребёнка: Баксанов Дмитрий
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1748
Сын: Баксанов Ермолай
Отец ребёнка: Баксанов Дмитрий
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Маремьяна
Отец ребёнка: Баксанов Дмитрий
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1751
Сын: Баксанов Трифон
Отец ребёнка: Баксанов Дмитрий
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Баксанов Дмитрий
Кунгурский уезд, с. Ильинское (Орда), д. Беляево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баксанов Дмитрий
Смерть
Неизвестно