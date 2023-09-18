Кушнарева Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.2012
Сын: Кушнарев Давид Евгеньевич
Отец ребёнка: Кушнарев Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
16.11.2017
Дочь: Кушнарева София Евгеньевна
Отец ребёнка: Кушнарев Евгений Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно