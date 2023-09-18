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Кушнарева Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.2012

Сын: Кушнарев Давид Евгеньевич

Отец ребёнка: Кушнарев Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
16.11.2017

Дочь: Кушнарева София Евгеньевна

Отец ребёнка: Кушнарев Евгений Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушнарев Евгений Анатольевич

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