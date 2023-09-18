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Кушнарев Евгений Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1986

Отец: Кушнарев Анатолий Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.2012

Сын: Кушнарев Давид Евгеньевич

Мать ребёнка: Кушнарева Александра Михайловна

Рождение ребёнка
16.11.2017

Дочь: Кушнарева София Евгеньевна

Мать ребёнка: Кушнарева Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушнарева Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кушнарева Александра Михайловна

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