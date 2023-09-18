Кушнарев Евгений Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1986
Отец: Кушнарев Анатолий Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.2012
Сын: Кушнарев Давид Евгеньевич
Мать ребёнка: Кушнарева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
16.11.2017
Дочь: Кушнарева София Евгеньевна
Мать ребёнка: Кушнарева Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно