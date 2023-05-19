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Болдунов Николай Гаврилович

Место рождения

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

10.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1993

Отец: Болдунов Гаврил Николаевич

Мать: Болдунова Галина Даниловна

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)