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Болдунов Николай Гаврилович
Болдунов Николай Гаврилович
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Место рождения
Нерюнгри
, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Дата рождения
10.09.1993
Пол
Мужской
Отец
Болдунов Гаврил Николаевич
1956 г.р.
Мать
Болдунова (Дамеева) Галина Даниловна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
10.09.1993
Отец:
Болдунов Гаврил Николаевич
Мать:
Болдунова Галина Даниловна
Нерюнгри
, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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