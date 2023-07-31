Степанида Ксенофонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно