Степанида Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Ксенофонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ксенофонт Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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