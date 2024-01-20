Телипко Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Телипко Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасевич Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телипко Мария Васильевна
Мать ребёнка: Герасевич Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телипко Анна Васильевна
Мать ребёнка: Герасевич Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1938
Сын: Телипко Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Герасевич Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно