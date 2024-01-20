Телипко Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТелипко Василий Яковлевич

Телипко Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Телипко Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасевич Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телипко Мария Васильевна

Мать ребёнка: Герасевич Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телипко Анна Васильевна

Мать ребёнка: Герасевич Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
12.06.1938

Сын: Телипко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Герасевич Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.