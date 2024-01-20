Герасевич Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телипко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Телипко Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Телипко Анна Васильевна
Отец ребёнка: Телипко Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1938
Сын: Телипко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Телипко Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно