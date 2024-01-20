Герасевич Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасевич Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасевич Иван Иосифович

Мать: Литвенюк Матрона Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телипко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Телипко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Телипко Анна Васильевна

Отец ребёнка: Телипко Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телипко Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
12.06.1938

Сын: Телипко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Телипко Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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