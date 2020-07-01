Щербаков Игорь Семёнович
Место рожденияТашауз, Туркменская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Дата рождения31.07.1931
Дата смерти?.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1931
Ташауз, Туркменская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Отец: ? Щербаков.
Рождение ребёнка
04.04.1959
Дочь: Щербакова Елена Игоревна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1965
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.07.2020