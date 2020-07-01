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Щербаков Игорь Семёнович

Место рождения

Ташауз, Туркменская ССР, Союз Советских Социалистических Республик

Дата рождения

31.07.1931

Дата смерти

?.07.2020

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1931

Отец: Щербаков Семён Яковлевич

Мать: Щербакова Анна Григорьевна

Ташауз, Туркменская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Отец: ? Щербаков.
Рождение ребёнка
04.04.1959

Дочь: Щербакова Елена Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
1965

Сын: Щербаков Андрей Игоревич

Мать ребёнка: не указана

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Смерть
?.07.2020
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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