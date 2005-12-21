Денисова (Дрыга) Валентина (Варвара) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1917
Дата смерти21.12.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1949
Сын: Денисов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Денисов Николай Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халезова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Денисов Николай Иосифович
Смерть
21.12.2005