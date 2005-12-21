Денисова (Дрыга) Валентина (Варвара) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова (Дрыга) Валентина (Варвара) Ивановна

Денисова (Дрыга) Валентина (Варвара) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1917

Дата смерти

21.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1949

Сын: Денисов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Денисов Николай Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халезова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Денисов Николай Иосифович

Смерть
21.12.2005