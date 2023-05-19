Савенко Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Чубарева Мария Феодосьевна
Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович
Дочь: Гриценко Юлия Феодосьевна
Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович
Дочь: Андреева Антонина Феодосьевна
Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович
Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович
Сын: Савенко Михаил Феодосьевич
Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович
Сын: Савенко Федор Феодосьевич
Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович
Сын: Савенко Василий Феодосьевич
Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович
Дочь: Елизавета Феодосьевна
Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович
Дочь: Анастасия Феодосьевна
Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович
Дочь: Пелагея Феодосьевна
Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович
Дочь: Таисия Феодосьевна
Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович