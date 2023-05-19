Савенко Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенко Анна Петровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Чубарева Мария Феодосьевна

Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Гриценко Юлия Феодосьевна

Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Андреева Антонина Феодосьевна

Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович

Рождение ребёнка
17.08.1885

Сын: Савенко Иван Феодосьевич

Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович

Рождение ребёнка
05.09.1886

Сын: Савенко Михаил Феодосьевич

Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Савенко Федор Феодосьевич

Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович

Рождение ребёнка
31.07.1891

Сын: Савенко Василий Феодосьевич

Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович

Рождение ребёнка
04.09.1892

Дочь: Елизавета Феодосьевна

Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович

Рождение ребёнка
03.11.1894

Дочь: Анастасия Феодосьевна

Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович

Рождение ребёнка
14.10.1898

Дочь: Пелагея Феодосьевна

Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович

Рождение ребёнка
14.10.1898

Дочь: Таисия Феодосьевна

Отец ребёнка: Савенко Феодосий Вуколович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савенко Феодосий Вуколович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно