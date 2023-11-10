Савенко Феодосий Вуколович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавенко Феодосий Вуколович

Савенко Феодосий Вуколович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.05.1854

Дата смерти

23.11.1909

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1854

Отец: Савенко Вукол Васильевич

Мать: Савенко Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Чубарева Мария Феодосьевна

Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Гриценко Юлия Феодосьевна

Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Андреева Антонина Феодосьевна

Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
17.08.1885

Сын: Савенко Иван Феодосьевич

Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
05.09.1886

Сын: Савенко Михаил Феодосьевич

Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Савенко Федор Феодосьевич

Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
31.07.1891

Сын: Савенко Василий Феодосьевич

Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
04.09.1892

Дочь: Елизавета Феодосьевна

Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
03.11.1894

Дочь: Анастасия Феодосьевна

Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
14.10.1898

Дочь: Пелагея Феодосьевна

Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна

Рождение ребёнка
14.10.1898

Дочь: Таисия Феодосьевна

Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенко Анна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.11.1909
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close