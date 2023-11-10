Савенко Феодосий Вуколович
Место рождения
Дата рождения04.05.1854
Дата смерти23.11.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1854
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Чубарева Мария Феодосьевна
Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Гриценко Юлия Феодосьевна
Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Андреева Антонина Феодосьевна
Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
17.08.1885
Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
05.09.1886
Сын: Савенко Михаил Феодосьевич
Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Савенко Федор Феодосьевич
Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
31.07.1891
Сын: Савенко Василий Феодосьевич
Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
04.09.1892
Дочь: Елизавета Феодосьевна
Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
03.11.1894
Дочь: Анастасия Феодосьевна
Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
14.10.1898
Дочь: Пелагея Феодосьевна
Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна
Рождение ребёнка
14.10.1898
Дочь: Таисия Феодосьевна
Мать ребёнка: Савенко Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савенко Анна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.11.1909