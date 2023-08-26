Красовская Александра Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1911
Дочь: Красовская Мария Федоровна
Отец ребёнка: Красовский Федор Поликарпович
Рождение ребёнка
01.11.1913
Дочь: Красовская Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Красовский Федор Поликарпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно