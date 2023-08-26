Красовская Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красовская Александра Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1911

Дочь: Красовская Мария Федоровна

Отец ребёнка: Красовский Федор Поликарпович

Рождение ребёнка
01.11.1913

Дочь: Красовская Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Красовский Федор Поликарпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красовский Федор Поликарпович

Смерть
Неизвестно
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