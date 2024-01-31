Квашнина (Рогозинская) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1887
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
До 1846
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Глафира Ипполитовна
Отец ребёнка: Квашнин Ипполит Николаевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Квашнин Сергей Ипполитович
Отец ребёнка: Квашнин Ипполит Николаевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Ипполитовна
Отец ребёнка: Квашнин Ипполит Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1860
Дочь: Вера Ипполитовна
Отец ребёнка: Квашнин Ипполит Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1887