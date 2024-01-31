Квашнина (Рогозинская) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашнина (Рогозинская) Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Рогозинский Иван Николаевич ?

Мать: Рогозинская Варвара Дмитриевна

Бракосочетание
До 1846

Муж: Квашнин Ипполит Николаевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Глафира Ипполитовна

Отец ребёнка: Квашнин Ипполит Николаевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Квашнин Сергей Ипполитович

Отец ребёнка: Квашнин Ипполит Николаевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Ипполитовна

Отец ребёнка: Квашнин Ипполит Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1860

Дочь: Вера Ипполитовна

Отец ребёнка: Квашнин Ипполит Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
После 1887
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