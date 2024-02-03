Дворянова Домна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1875
Дочь: Ленева Фёкла Павловна
Отец ребёнка: Дворянов Павел Иоаннович
Гребнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Деревня Топоркова, крещение ГРЕБНЕВО СЕЛО, ГРЕБНЕВСКОЙ БМ ЦЕРКОВЬ 20.09.1875
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дворянова Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Дворянов Павел Иоаннович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дворянова Анисья Павловна
Отец ребёнка: Дворянов Павел Иоаннович
Смерть
Неизвестно