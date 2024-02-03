Дворянова Домна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворянова Домна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1875

Дочь: Ленева Фёкла Павловна

Отец ребёнка: Дворянов Павел Иоаннович

Гребнево, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Деревня Топоркова, крещение ГРЕБНЕВО СЕЛО, ГРЕБНЕВСКОЙ БМ ЦЕРКОВЬ 20.09.1875
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дворянова Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Дворянов Павел Иоаннович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дворянова Анисья Павловна

Отец ребёнка: Дворянов Павел Иоаннович

Смерть
Неизвестно
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