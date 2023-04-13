Переверзева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переверзева Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Переверзев Павел Владимирович

Отец ребёнка: Переверзев Владимир Федорович

Рождение ребёнка
24.02.1854

Сын: Переверзев Федот Владимирович

Отец ребёнка: Переверзев Владимир Федорович

Рождение ребёнка
30.03.1856

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Переверзев Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переверзев Владимир Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно