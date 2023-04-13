Переверзева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Переверзев Павел Владимирович
Отец ребёнка: Переверзев Владимир Федорович
Рождение ребёнка
24.02.1854
Сын: Переверзев Федот Владимирович
Отец ребёнка: Переверзев Владимир Федорович
Рождение ребёнка
30.03.1856
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Переверзев Владимир Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно