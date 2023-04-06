Переверзев Владимир Федорович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Рождение ребёнка
1841
Сын: Переверзев Павел Владимирович
Мать ребёнка: Переверзева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
24.02.1854
Сын: Переверзев Федот Владимирович
Мать ребёнка: Переверзева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
30.03.1856
Дочь: Мария Владимировна
Мать ребёнка: Переверзева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно