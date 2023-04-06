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Переверзев Владимир Федорович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Переверзев Федор Евдокимович

Мать: Переверзева Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Переверзев Павел Владимирович

Мать ребёнка: Переверзева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
24.02.1854

Сын: Переверзев Федот Владимирович

Мать ребёнка: Переверзева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
30.03.1856

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: Переверзева Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переверзева Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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